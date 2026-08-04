Стоматолог Антипенко предупредил о риске потери зубов из-за пристрастия к белому вину

Врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что регулярное употребление белого вина может привести к проблемам с зубами. Он объяснил, что вино содержит кислоты, которые негативно влияют на эмаль, написал «Абзац» .

Длительное воздействие кислот, содержащихся в вине, приводит к разрушению эмали зубов. В сочетании с другими продуктами брожения и сахаром они создают во рту среду, разрушающую зубы.

Антипенко уточнил, что эмаль зубов может выдержать несколько кислотных атак, но со временем постоянное воздействие может привести к ее растворению. Наиболее часто с проблемами сталкиваются сомелье, чьи зубы постоянно подвергаются воздействию агрессивных кислот.

Стоматолог отметил, что потеря эмали делает дентин мягче и быстрее приводит к его стиранию. На фоне плохой гигиены и любви к сладкому у пациентов с поврежденной эмалью агрессивнее прогрессирует кариес, а также увеличивается количество зубного камня.