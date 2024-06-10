Стоматолог Антипенко посоветовал не чистить зубы слишком жесткими или чересчур мягкими щетками

Врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с радиостанцией Sputnik посоветовал россиянам отказаться от чистки зубов слишком жесткими или чересчур мягкими щетками. Дело в том, что жесткие щетки будут истончать десну и вызывать стирание эмали, а мягкие не производят чистящего эффекта.

«Пациентам, у которых есть пломбы, коронки или виниры, категорически не рекомендую звуковые и ультразвуковые щетки. Они будут разрушать цемент, способствовать появлению периферических разрушений», — пояснил медик.

Антипенко призвал взрослых и детей старше шести лет чистить зубы пастой, в состав которой входит фтор. От азиатских паст он посоветовал отказаться, поскольку человек, не знающий корейского или китайского языков, не сможет прочитать, что входит в их состав.