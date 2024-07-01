Стоматолог Антипенко назвал множественный кариес противопоказанием к установке брекетов

Некоторые врачи устанавливают брекет-системы пациентам, несмотря на противопоказания. Среди них — низкий уровень гигиены полости рта и множественный кариес, рассказал врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, также использовать ортодонтические конструкции нельзя при наличии зубов, подлежащих удалению. Легкомысленный подход к установке брекетов может привести к серьезным осложнениям, в том числе к растворению передней стенки костной лунки.

Людям с брекетами врач посоветовал раз в три месяца проходить стоматологический осмотр и соблюдать гигиену полости рта.