Стоматолог Ахмурзаев заявил, что ортодонтическое лечение необходимо практически всем людям

Неправильный прикус способен привести к стиранию зубов и появлению сколов. Об этом в интервью NEWS.ru сообщил стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев.

По его словам, ортодонтическое лечение показано практически всем людям, а игнорирование рекомендаций специалиста вызывает серьезные проблемы со здоровьем полости рта. Очень редко встречаются ситуации, когда у пациента нет показаний для выравнивания зубов, будь то просто эстетика или функциональное лечение.

Если не обратить внимание на рекомендацию лечащего врача по ортодонтической терапии, в частности исправлению прикуса, то это может привести к неприятным последствиям. У пациента возникает ухудшение статуса в полости рта, нарушения в височно-нижнечелюстном суставе, стираемость зубов и сколы, пояснил Ахмурзаев.