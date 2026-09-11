Стоматолог Ахмурзаев призвал не полоскать рот при зубной боли

Стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев сообщил, что при зубной боли полоскания и мази не дадут результата. Он посоветовал принять обезболивающее и как можно скорее посетить врача, пишет aif.ru .

Ахмурзаев пояснил, что определить причину боли можно только после осмотра и снимка в стоматологической клинике. В зависимости от состояния зуб потребуется вылечить или удалить.

«Единственный вариант — выпить обезболивающее и идти в стоматологическую клинику, чтобы там провели осмотр, сделали снимок и вылечили либо удалили зуб», — цитирует специалиста Ura.ru.

Врач подчеркнул, что домашние методы не устраняют проблему, если болит сам зуб. Полоскания и мази в таком случае не помогут.

Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков отметил, что чистить зубы сразу после еды нежелательно: это может механически повредить ослабленную эмаль.