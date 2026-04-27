Стоматолог Агами предупредил об опасности самолечения зубов

В России старшее поколение по-прежнему испытывает страх перед стоматологами и зачастую пытается самостоятельно решать проблемы с зубами, не осознавая риски такого поведения. Об этом в пресс-центре ИА НСН заявил стоматолог-ортопед Михаил Агами.

По его словам, многие не понимают опасности, покупая стоматологические материалы на маркетплейсах, ведь хочется быстро решить проблему.

«Для пациента куда-то поехать лечить зубы — это уже стресс, особенно для поколения, которое выросло в советские времена», — отметил врач.

Он предупредил об опасности мазей и пломб для зубов, приобретаемых на маркетплейсах, а также указал на отсутствие гарантий.