Стоматолог Агами предупредил, что пластика лица может повлиять на зубы и челюсть

Пластические операции на лице могут оказывать влияние на состояние зубов и челюсти. Об этом сообщил главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в разговоре с ИА НСН.
«Все в лице взаимосвязано: мышцы, нервы, костные структуры. Любые хирургические вмешательства на лице способны отразиться на зубочелюстной системе», — отметил эксперт.
По его словам, последствия могут быть разными — от потери чувствительности до более серьезных нарушений. Врач подчеркнул, что перед проведением пластики важно учитывать возможные риски для здоровья полости рта и проконсультироваться со стоматологом.
