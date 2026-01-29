Стоматолог Ачиоли посоветовал внимательно выбирать средства для гигиены полости рта

Врач-стоматолог Леонардо Ачиоли поделился информацией о повседневных действиях, которые могут нанести вред здоровью зубов. В интервью изданию Terra он рассказал о пяти вредных привычках.

Ачиоли отметил, что обкусывание ногтей, сосание пальца, использование зубочисток, жевание пищи только на одной стороне и открывание упаковок зубами могут привести к проблемам с ротовой полостью, написал сайт aif.ru.

«Эти действия провоцируют ломкость зубов, износ эмали, нарушения прикуса и воспаление десен, а также увеличивают риск инфекций», — пояснил специалист.

Кроме того, врач посоветовал внимательно выбирать средства для гигиены полости рта. По его словам, зубные пасты и ополаскиватели с повышенной абразивностью или высоким содержанием спирта могут нарушить естественный баланс микроорганизмов в ротовой полости и вызвать повышенную чувствительность зубов.