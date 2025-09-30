Стилист Кимяшов рассказал, что волосы, как и организм, нуждаются в детоксе

Основатель студии Hair by Kimyashov и стилист Игорь Кимяшов в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что волосам требуется детокс после использования тяжелых средств для укладки.

«Волосы, как и организм, нуждаются в детоксе. Особенно если вы перегрузили их тяжелыми продуктами для стайлинга, укладывали их каждый день плойкой или утюгом, а еще проводили много времени под солнцем», — подчеркнул он.

Кимяшов отметил, что детокс способствует сохранению структуры волос и помогает стабилизировать их цвет. Процедуру можно проводить до двух раз в неделю, используя шампуни глубокой очистки, скрабы и маски для кожи головы. После этого эксперт рекомендует применять питательные маски и сыворотки, написал RT.