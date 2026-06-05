Стало известно, когда появится российская вакцина от аллергии на пыльцу березы

Скворцова: российская вакцина от аллергии на пыльцу березы появится в сентябре

Созданную в России первую вакцину от аллергии на пыльцу березы могут зарегистрировать в сентябре 2026 года. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова на полях ПМЭФ.

Институт иммунологии ФМБА России разработал рекомбинантную вакцину «Аллергарда» для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Как отметила Скворцова, она уникальна. Это первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина.

«В октябре 2025 года мы подали в Минздрав пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения, надеемся получить его в сентябре. Постоянное удостоверение возможно после окончания третьей фазы клинического исследования, то есть мы подадим документы только в конце 2027 года», — сказала она.

Скворцова добавила, что получение временного удостоверения говорит о том, что она появится на российском рынке. Третья фаза клинических исследований уже идет. В следующем месяце подведут некоторые ее итоги.

Вакцина показала максимальную эффективность в дозировке 80 миллиграммов. Если говорить о схеме, то речь идет о пятикратном введении в осенние месяцы до начала сезона пыления.

Ранее президент РАН Геннадий Красников заявлял, что «Аллергарда» существенно снизит курс вакцинации — с 30 до трех-пяти инъекций.