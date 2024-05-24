Стали известны четыре признака скорой смерти

Отдышка и снижение внимания могут говорить о том, что человек умрет через несколько дней. К такому выводу пришли специалисты Национального института старения в США. Результаты исследования ученых опубликовало издание The Daily Express .

Главным признаком приближения смерти ученые назвали отдышку или «воздушный голод». Согласно исследованию, этот симптом говорит о том, что человек может умереть уже через несколько дней.

Среди психологических симптомов приближающейся смерти врачи выделили депрессию и повышенную тревожность. Кроме того, о скором уходе из жизни говорит постоянная усталость и сонливость: перед смертью люди становятся менее активными, много спят и отдыхают.

Ученые также отметили, что в конце жизни у людей наблюдается снижение внимания и концентрации — такие явления также можно отнести к тревожным симптомам.

Авторы исследования надеются, что их работа позволит внимательнее относиться к возрастным пациентам и оказывать им поддержку в конце жизненного пути.

Ранее ученые рассказали, что чувствуют умирающие люди.