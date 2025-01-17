Срочно к врачу. Россиянам назвали «красные флаги» при боли в животе
Врач Гандельман назвал «красным флагом» боль в животе с высокой температурой
Боль в животе, сопровождающаяся высокой температурой или кровью в моче, является поводом для срочного обращения к врачу. Кардиолог Герман Гандельман сообщил об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Он перечислил симптомы, которые на фоне боли в животе считаются «красными флагами» и поводом для обследования. В первую очередь, это повышенная температура тела. Доктор призвал не заниматься самолечением, а сразу обратиться за помощью.
Рвота, диарея или запор тоже могут свидетельствовать об опасном состоянии. Гандельман посоветовал не перебирать спазмолитики для снятия боли и, если первая таблетка не помогла, записаться к врачу.
Медицинское вмешательство потребуется также, если в моче появилась кровь. В этом случае Гандельман призвал не медлить с визитом в поликлинику.
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