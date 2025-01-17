Срочно к врачу. Россиянам назвали «красные флаги» при боли в животе

Боль в животе, сопровождающаяся высокой температурой или кровью в моче, является поводом для срочного обращения к врачу. Кардиолог Герман Гандельман сообщил об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале .

Он перечислил симптомы, которые на фоне боли в животе считаются «красными флагами» и поводом для обследования. В первую очередь, это повышенная температура тела. Доктор призвал не заниматься самолечением, а сразу обратиться за помощью.

Рвота, диарея или запор тоже могут свидетельствовать об опасном состоянии. Гандельман посоветовал не перебирать спазмолитики для снятия боли и, если первая таблетка не помогла, записаться к врачу.

Медицинское вмешательство потребуется также, если в моче появилась кровь. В этом случае Гандельман призвал не медлить с визитом в поликлинику.

В Великобритании женщина не придала значения маленькому порезу и впала в кому. Через ранку в ее организм проникли пожирающие ткани бактерии.