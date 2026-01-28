Спортивный тренер Бодрова предложила комплекс упражнений для поддержания формы зимой

В холодное время года активность человека снижается, что может привести к ухудшению состояния организма: появляется скованность, снижается мышечный тонус, кожа выглядит уставшей. Спортивный тренер, эксперт в нутрициологии и управлении медицинским бизнесом Анна Бодрова рассказала в интервью Life.ru , как сохранить легкость и тонус тела в зимний период.

Бодрова подчеркнула, что даже небольшие физические нагрузки улучшают кровообращение и лимфоток, делая кожу более свежей, а тело — подтянутым. Для достижения видимого эффекта достаточно уделять тренировкам всего 10 минут в день. Заниматься можно в комфортных условиях дома, без спешки и излишнего фанатизма.

Бодрова отметила, что такие тренировки легко вписать в распорядок дня: утром они помогут взбодриться, а вечером — снять напряжение. Главное — регулярность, а не интенсивность нагрузок.

Тренер представила следующий комплекс из пяти упражнений:

— приседания (одна минута) — для подтяжки ног и ягодиц, улучшения кровообращения; — выпады на месте (по 30 секунд на каждую ногу) — для разминки и поддержания стройности ног; — отжимания (10–12 повторений) — для поддержания тонуса рук и плеч (можно выполнять от стены или дивана); — планка (30 секунд) — для укрепления мышц живота и улучшения осанки; — шаги на месте (одна минута) — для разгона крови.

«Весь комплекс укладывается по времени в пять минут. Его нужно повторить два раза», — отметила Бодрова.