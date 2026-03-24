Списывающему головные боли на стресс британцу диагностировали рак мозга

В Великобритании 51-летний электрик Пол Коллиган списывал сильные головные боли на стресс, но позже выяснилось, что у него крайне агрессивная форма рака головного мозга. Об этом сообщило издание Mirror .

Коллиган отличался крепким здоровьем. Обычно он проезжал на велосипеде по 160 километров в неделю, но во время одной из поездок в декабре у него начались проблемы со зрением и появились галлюцинации. Ему показалось, что вместе с ним ехал покойный отец.

Потом в январе умерла его мать. Мужчина и его жена решили, что головные боли связаны со стрессом из-за ее смерти.

Когда Коллиган обратился к врачам, они заподозрили у него сначала инсульт. Состояние мужчины продолжило ухудшаться. Позже компьютерная томография выявила у него большое злокачественное новообразование в головном мозге — глиобластому четвертой степени. Мужчина и его семья были шокированы.

«Если у вас появились необычные головные боли, которые не проходят в течение одного-двух дней, я бы на вашем месте сразу поехал в отделение неотложной помощи», — предостерег людей Коллиган.

Ранее хирург-онколог Андрей Коржиков призвал россиян проходить первое комплексное обследование для профилактики рака в 25 лет. Ключевое из них — компьютерная томография, а также УЗИ молочных желез, щитовидной железы, органов брюшной полости и малого таза.