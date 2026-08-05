Специалисты Тверского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» предостерегли от употребления некоторых дикорастущих грибов и ягод

Специалисты Тверского межрегионального филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» предупредили, что дикорастущие грибы и ягоды могут быть опасны для здоровья из-за накопления тяжелых металлов и радиации. Об этом написало Ura.ru .

По словам экспертов, маслята, моховики и черника способны активно накапливать радиацию. Микотоксины, которые вырабатывают плесневые грибы, обладают канцерогенным эффектом и могут стать причиной тяжелых отравлений.

Микотоксины не разрушаются при термической обработке. Также угрозу представляют пестициды и нитраты, которые используются в сельском хозяйстве и могут попадать в лес.

Особенно опасны переросшие и старые грибы. Специалисты рекомендуют употреблять в пищу дикорастущие грибы и ягоды с осторожностью.