Специалисты Россельхознадзора обнаружили опасный для здоровья компонент в твороге

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в твороге популярных брендов остаточное содержание сульфона альбендазола. Это вещество используется в ветеринарии как активный продукт распада антигельминтного препарата и может быть опасно для человека, передала «Вечерняя Москва» .

Альбендазола сульфон может попасть в молоко животных после лечения. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина объяснила, что это вещество и другие его метаболиты очень токсичны.

«Хотя его концентрация низка, при попадании в молоко такая продукция ни в коем случае не должна перерабатываться дальше или поступать в продажу в натуральном виде», — подчеркнула она.

В первую очередь альбендазола сульфон влияет на желудочно-кишечный тракт. У людей с проблемами печени и выводом желчи препарат выводится хуже, а ферменты печени повышаются. Вещество также воздействует на нервную систему, вызывая усталость, раздражительность и ухудшение зрения.

Особенно опасен альбендазола сульфон для детей, беременных женщин и пожилых людей. У беременных от токсичного воздействия этого вещества может пострадать плод. Также вещество опасно для людей с хроническими заболеваниями и нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы.