Специалисты Роспотребнадзора рассказали о влиянии острой пищи на здоровье человека

Специалисты Роспотребнадзора поделились информацией о влиянии острой пищи на здоровье человека. Эксперты отметили, что такие продукты могут как улучшить общее состояние организма, так и оказать негативное воздействие на него. Об этом написала «ТСН24».
Согласно данным ведомства, употребление острой пищи может стимулировать обмен веществ и повышать аппетит. Однако, если употреблять такие блюда в больших количествах, это может привести к раздражению слизистой оболочки желудка и вызвать другие проблемы с пищеварением.
Представители Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать умеренность в употреблении острой пищи и учитывать индивидуальные особенности организма.
