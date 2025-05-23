Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что на поздних стадиях бешенство не поддается лечению

Укусы зверей могут привести не только к физической боли, но и к серьезным инфекционным заболеваниям, таким как бешенство и столбняк. Эксперты поделились рекомендациями по профилактике и действиям в случае укуса. Об этом написал «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Петербургу.

Чтобы минимизировать риск заражения, специалисты советуют избегать контактов с дикими и бродячими животными, своевременно проводить вакцинацию домашних питомцев и не забывать о ревакцинации от столбняка.

Если вас укусили, необходимо сразу же промыть рану и обработать ее, а затем незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Эксперты напоминают, что на поздних стадиях бешенство не поддается лечению, а столбняк без своевременной прививки может быть летальным.