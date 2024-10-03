Специалисты Роспотребнадзора посоветовали не использовать наушники в метро

Снижение слуха и шум в ушах — актуальная проблема современной молодежи. Одной из причин является использование наушников. Как избежать проблем со здоровьем, не отказываясь от девайса, сообщил «Петроград».
Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу, не стоит игнорировать оповещение об опасном уровне громкости. Кроме того, лучше не включать наушники в метро и других местах с высоким уровнем шума.
Специалисты также посоветовали хотя бы иногда сидеть в тишине или прислушиваться к звукам природы.
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