Специалисты Роспотребнадзора посоветовали не использовать наушники в метро

Снижение слуха и шум в ушах — актуальная проблема современной молодежи. Одной из причин является использование наушников. Как избежать проблем со здоровьем, не отказываясь от девайса, сообщил « Петроград ».

Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу, не стоит игнорировать оповещение об опасном уровне громкости. Кроме того, лучше не включать наушники в метро и других местах с высоким уровнем шума.

Специалисты также посоветовали хотя бы иногда сидеть в тишине или прислушиваться к звукам природы.