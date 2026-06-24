Специалисты Роспотребнадзора назвали сонливость и ухудшение состояния волос признаками нехватки витамина D

Витамин D имеет важное значение для здоровья человека, поскольку он регулирует фосфорно-кальциевый обмен, поддерживает крепость костей и участвует в работе иммунной системы. В последнее время медицинские специалисты все чаще констатируют нехватку этого витамина у пациентов. О том, как выявить дефицит витамина D и какие меры предпринять для его восполнения, рассказали «МК в Питере» в пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Признаками нехватки витамина D могут быть сонливость, бессонница, ухудшение состояния волос, ногтей и зубов. Восполнить недостаток этого витамина можно через правильное питание, прогулки на свежем воздухе и прием мультивитаминов. Витамин D синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей и содержится в жирной рыбе.

Особенно важно следить за уровнем витамина D у пожилых людей, женщин в начале менопаузы, госпитализированных в тяжелом состоянии, беременных женщин, людей с нарушением работы кишечника, веганов и вегетарианцев, а также людей с избыточным весом.

Врачи рекомендуют проверять уровень витаминов в крови в ноябре и декабре, когда количество солнечных дней значительно уменьшается. Однако стоит помнить, что передозировка витамина D может привести к серьезным осложнениям, поскольку его избыток связан с отложением кальция в различных органах.