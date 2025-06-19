Специалисты Роскачества призвали отказаться от покупки слишком мягких абрикосов

Абрикосы появляются на полках магазинов и рынков в конце мая и исчезают во второй половине июля. Пресс-служба Роскачества поделилась с Life.ru советами, как выбрать качественные фрукты.

Эксперты отмечают, что абрикосы бывают разных сортов: с желтой и белой мякотью.

Желтые сорта при созревании меняют цвет на ярко-оранжевый, а «розовая щечка» может свидетельствовать о спелости. Мелкие бордовые пятнышки на поверхности таких плодов — это не дефект, а признак того, что абрикос созрел.

Абрикосы с белой мякотью обычно менее ароматные, у них тонкая кожица. Они не желтеют при созревании, но становятся сладкими. По словам представителей Роскачества, такие плоды могут быть даже слаще некоторых желтых сортов.

«Не стоит покупать слишком мягкие или слишком твердые абрикосы, они окажутся перезрелыми или недозрелыми. Также не нужно брать плоды с темными или зелеными пятнами, это говорит о том, что они начали портиться либо сорваны слишком рано и не успеют дозреть», — предупреждают специалисты.