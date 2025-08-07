Специалисты Китайской академии наук выяснили, что аорта стареет быстрее других органов

Ученые из Китайской академии наук обнаружили, что аорта стареет быстрее других органов. Процесс начинается после достижения человеком 30 лет и влияет на весь организм. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на венгерский портал Origo.

Исследователи наблюдали за белковыми структурами тканей в течение 50 лет и создали «протеомный план старения». Они выяснили, что старение ускоряется в 50 лет, а первые признаки можно заметить уже в 30.

«Аорта показала самые значительные и продолжительные изменения белка в жизни человека. <...> Таким образом, аорта не только рано стареет, но и функционирует как биологическая сигнализация: она преждевременно сигнализирует остальному телу о грядущих изменениях», — сказал ведущий автор исследования, профессор Гуан-Хуэй Лю.

Также значительные преобразования происходят в селезенке и надпочечниках, где заметны изменения в гормональном балансе, играющие ключевую роль в старении, добавил Лю.