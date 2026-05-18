Специалист центра Ampermy Артемьев рассказал о пользе лимфодренажного массажа

Лимфодренажный массаж долгое время воспринимался как средство для улучшения внешнего вида. Однако его изначальная цель — поддержка и восстановление организма. Специалист по телесно-ориентированным практикам, массажу и реабилитации практик-центра Ampermy Алексей Артемьев рассказал «Вечерней Москве» о пользе этой техники.

Лимфатическая система отвечает за выведение продуктов обмена, работу иммунитета и «уборку» на клеточном уровне. Если ее работа замедляется, организм дольше избавляется от лишней жидкости и продуктов распада. Ткани отекают, ухудшается питание клеток, мы чувствуем тяжесть и усталость.

«Лимфодренажный массаж мягко стимулирует движение лимфы, помогает организму эффективнее выводить продукты распада, уменьшать застойные явления и отеки, облегчать нагрузку на венозную систему и внутренние органы», — отметил эксперт.

В результате улучшается общее самочувствие: повышается ощущение легкости, снижается напряжение в теле, нормализуется обмен веществ. Как следствие — меняется внешний вид: кожа выглядит свежее, контуры становятся более четкими, а эффект отдыха заметен и в зеркале.