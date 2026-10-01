Специалист SOKOLOV BEAUTY Вериченко дала советы по защите кожи рук от сухости осенью и зимой

Руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко рассказала «Известиям» , как ухаживать за кожей рук в холодное время года.

Эксперт Вериченко рекомендует начинать уход за руками в холодный сезон заранее, не дожидаясь трещин. Сухость провоцирует резкая смена температур, горячая вода и отопление. Для защиты кожи следует искать в составе кремов гиалуроновую кислоту, глицерин, мочевину, а также масла ши или миндаля. Плотные средства лучше наносить на ночь, а легкие — в течение дня.

При выраженной сухости уход должен быть регулярным. Отдельное внимание стоит уделять кутикуле и коже вокруг ногтей, которая быстро становится жесткой. Для этой зоны подойдут масло для кутикулы или питательные средства, которые рекомендуется наносить вечером.