Специалист Роспотребнадзора Сорокина: перманентный шум вредит здоровью | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 15:48 Специалист Роспотребнадзора Сорокина: перманентный шум вредит здоровью

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Серьезную опасность для здоровья несет тот шум, который оказывает на человека перманентное влияние. Об этом рассказала специалист Роспотребнадзора Валентина Сорокина, сообщил сайт Gazeta.SPb.

По словам эксперта, вреден вибрационный шум, который возникает из-за воздействия предметов на конструкцию. Это может быть бурение или сверление стен, падение посуды на пол. Перманентный шум может спровоцировать сердечно-сосудистые и пищеварительные заболевания.

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При этом абсолютная тишина тоже вредит здоровью. В норме человек обязан слышать посторонние звуки, отметила Сорокина.