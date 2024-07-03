Специалист Роскачества Колганова посоветовала летом отказаться от заказа на дом термически не обработанных продуктов

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Наталья Колганова в беседе с радиостанцией Sputnik посоветовала россиянам отказаться от заказа на дом термически не обработанных продуктов во время жары.

Речь идет о тартаре, суши, роллах и тех продуктах, которые содержат сырую рыбу или мясо.

«Если на улице жара 25 градусов и выше и нарушается упаковка или терморежим, есть вероятность обсеменения микроорганизмами», — пояснила эксперт.

Колганова заметила, что не все курьеры внимательно относятся к целостности термобоксов. Многие из них работают с плохим оборудованием и поврежденными сумками, что также влияет на качество еды.

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