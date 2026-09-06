Спасатель Микрюков запретил переворачивать тонущего в бассейне

Тонущего человека нельзя переворачивать вниз головой или перебрасывать через колено, чтобы удалить воду из дыхательных путей. Эксперт по первой помощи Дмитрий Микрюков призвал сразу начать сердечно-легочную реанимацию, если пострадавший не дышит, сообщает Газета.ru .

Микрюков назвал попытки удалить воду из дыхательных путей одной из самых распространенных и опасных ошибок. Такие действия не помогают и отнимают время, необходимое для спасения человека.

После извлечения из воды пострадавшего без сознания и нормального дыхания нужно уложить на спину на твердую ровную поверхность и немедленно начать сердечно-легочную реанимацию. Такой порядок установлен приказом Минздрава № 220н.

Если человек без сознания, но дышит, его следует перевернуть в устойчивое боковое положение. Это поможет сохранить проходимость дыхательных путей и снизит риск закупорки при рвоте.

При наличии автоматического наружного дефибриллятора его можно использовать без медицинского образования: устройство само оценит сердечный ритм и подскажет дальнейшие действия. Перед наклеиванием электродов грудную клетку нужно вытереть насухо, пишет «Ридус».

Эксперт подчеркнул, что работники бассейнов должны отрабатывать навыки первой помощи на практике, чтобы действовать без промедления в экстренной ситуации.