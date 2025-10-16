Спасатель Кузнецов призвал всех учиться оказанию первой помощи
Оказывая первую помощь пострадавшим, неподготовленные люди нередко совершают множество ошибок. Подробнее рассказал инструктор по оказанию первой помощи Виталий Кузнецов Здоровью Mail.
Среди распространенных оплошностей он выделил несоблюдение собственных мер безопасности, бездействие из страха нанести вред, а также использование ложки, которую многие стремятся вставить в рот при судорогах.
Тем не менее, наибольшая проблема, по мнению Кузнецова, состоит в отсутствии желания освоить навыки оказания первой помощи. Безусловно, в тяжелых ситуациях необходимо незамедлительно вызывать медиков. Однако до их приезда простые действия, предпринятые своевременно, могут оказаться решающими и спасти чью-то жизнь, отметил спасатель.