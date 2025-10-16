Спасатель Кузнецов призвал всех учиться оказанию первой помощи

Оказывая первую помощь пострадавшим, неподготовленные люди нередко совершают множество ошибок. Подробнее рассказал инструктор по оказанию первой помощи Виталий Кузнецов Здоровью Mail .

Среди распространенных оплошностей он выделил несоблюдение собственных мер безопасности, бездействие из страха нанести вред, а также использование ложки, которую многие стремятся вставить в рот при судорогах.

Тем не менее, наибольшая проблема, по мнению Кузнецова, состоит в отсутствии желания освоить навыки оказания первой помощи. Безусловно, в тяжелых ситуациях необходимо незамедлительно вызывать медиков. Однако до их приезда простые действия, предпринятые своевременно, могут оказаться решающими и спасти чью-то жизнь, отметил спасатель.