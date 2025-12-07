Эксперт ПАО «Промомед» Белый призвал ложиться на час раньше, чтобы улучшить качество сна

Председатель совета директоров ПАО «Промомед» Петр Белый и директор по новым продуктам компании Кира Заславская в эфире радио Sputnik рассказали, почему важно следить за качеством сна и как оно влияет на наше самочувствие.

Заславская подчеркнула, что во время медленной фазы сна организм избавляется от продуктов распада.

«Наш мозг выполняет 25% всех обменных процессов, которые есть в нашем организме, и, безусловно, все продукты жизнедеятельности нашего мозга необходимо из него выводить», — отметила эксперт.

Петр Белый призвал россиян, у которых есть проблемы со сном, скорректировать режим.

«Не можете уснуть до полуночи — ложитесь в 23:00, не можете уснуть до 23:00 — ложитесь в 22:00», — подчеркнул специалист.