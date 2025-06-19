Сотрудники Роспотребнадзора призвали россиян добавить в летний рацион больше сезонных овощей

В жаркий сезон стоит уделить внимание включению свежих овощей в рацион. Согласно информации от пресс-службы Роспотребнадзора, сезонные фрукты и овощи богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. Эти компоненты защищают организм от заболеваний и негативных воздействий окружающей среды, написал «Петроград» .

Летом потребность организма в энергии снижается, и низкокалорийные овощи с фруктами могут эффективно помочь скорректировать рацион.

Специалисты советуют в июне отдавать предпочтение таким овощам, как кабачки, различные виды капусты, лук, молодой горошек, картофель, морковь, огурцы, помидоры и редис.

Из ягод рекомендуются вишня, черешня, земляника, клубника, красная смородина, крыжовник и малина.

Среди фруктов на первом месте по доступности стоят абрикосы, нектарины и персики.