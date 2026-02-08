Сотрудник СГМУ Михель указала на связь морозной погоды и головной боли

Ассистент кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского Минздрава России Надежда Михель рассказала, что холод приводит к резкому сужению поверхностных кровеносных сосудов кожи головы. Это нарушает кровоснабжение и раздражает чувствительные нервные окончания, включая ветви тройничного нерва, написала «Свободная пресса» .

Организм реагирует попыткой защитить и согреть мозг, что вызывает быстрое расширение артерий. Именно такой резкий перепад — от сужения к расширению — провоцирует кратковременную, но интенсивную головную боль, схожую с ощущением «заморозки мозга» или приступом мигрени.

Если головная боль уже началась, эксперт рекомендует немедленно зайти в теплое помещение. Боль обычно проходит через несколько минут после согревания. Для быстрого восстановления комфортной температуры лучше выпить горячего чая или воды.

Для профилактики головных болей в мороз необходимо всегда носить головной убор в холодную и ветреную погоду и избегать длительного пребывания на морозе. Если головные боли на холоде становятся регулярными, слишком интенсивными или сопровождаются головокружением, тошнотой или нарушением зрения, необходимо обратиться к терапевту для выяснения причин.