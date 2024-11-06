Сотрудник РОСБИОТЕХ Таранова рассказала, что фиолетовый картофель способен предотвращать появление рака

Заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова в беседе с Life рассказала, что фиолетовый картофель может помочь в профилактике рака.

В состав овоща входят натуральные флавоноиды, обладающие мощным антиоксидантным эффектом. Они нейтрализуют свободные радикалы и снижают риск образования злокачественных опухолей. Специалист отметила, что новые методы селекции позволяют добиваться в плодах необходимого количества крахмала или клетчатки, витаминов и других полезных веществ.

Тарасова посоветовала есть фиолетовый картофель людям, имеющим предрасположенность к диабету и придерживающихся низкоуглеводной диеты. Антоцианы, по ее словам, также можно найти в голубике, чернике, вишне, винограде и других темных ягодах.