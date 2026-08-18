Сопредседатель союза пациентов Жулев призвал включить генную терапию в программу государственных гарантий

Президент Всероссийского общества гемофилии и сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев в беседе с «ФедералПресс» заявил о важности включения инновационных методов лечения, таких как генная терапия, в программу государственных гарантий.

По словам Жулева, генная терапия может стать альтернативой пожизненным внутривенным инъекциям для пациентов с гемофилией, обеспечивая клиническое излечение после одной процедуры. Однако высокая стоимость таких технологий делает их недоступными для большинства пациентов без государственной поддержки.

Жулев подчеркнул, что государство должно планировать поэтапное внедрение инновационных препаратов, чтобы обеспечить равный доступ к новым методам лечения для всех нуждающихся. Он также отметил, что регистрация подобных препаратов должна проходить в ускоренном порядке, но под определенными условиями, включая оценку клинического применения и безопасности.