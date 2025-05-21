Сомнолог Золотарева объяснила, что сон после 15:00 мешает ночному засыпанию

Лучшее время для короткого отдыха днем — промежуток между 13:00 и 15:00, когда естественным образом падает энергия организма. Такое мнение высказала врач-сомнолог Наталия Золотарева в беседе с Ura.ru.
Специалист посоветовала ограничиваться коротким сном продолжительностью 20–30 минут, чтобы избежать погружения в глубокий сон и чувства слабости после пробуждения. Сон после трех часов дня нежелателен, так как нарушает биологические часы и мешает ночному засыпанию.
Важно отдыхать в правильной обстановке: темная комната, свежий воздух, маска для глаз и беруши. Эффект освежения усиливается методом «кофейного сна»: чашечка крепкого напитка перед кратковременным отдыхом будит примерно через полчаса действием кофеина, отметила Золотарева.
Солнечная буря обрушится на Землю на этой неделе
Военком во Львове едва не ослеп в погоне за уклонистом
Еще восемь дронов сбили на подлете к Москве
«Мог разнести за пару дней». В США резко высказались по Украине
Михалков назвал три главных фильма для молодежи
Украинка взорвала гранату и убила ребенка соседей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте