Сомнолог Золотарева: когнитивно-поведенческая терапия помогает справиться с бессонницей

Врач-сомнолог, кардиолог Наталия Золотарева в беседе с «Газетой.Ru» дала советы россиянам, как справиться с бессонницей без помощи лекарственных препаратов.

По словам специалиста, одним из эффективнейших подходов для улучшения качества сна и борьбы с бессонницей считается когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Она заключается в изменении мыслей и поведении, связанных со сном, написал сайт Ura.ru.

Врач рассказала, что рекомендует своим пациентам, кто имеет подобную проблему, вести дневник сна для анализа и корректировки распорядка дня. Кроме того, важно проводить простые релаксационные упражнения, такие как прогрессивная мышечная релаксация и дыхательная техника «4-7-8».

Гаджеты перед сном, как отметила Золотарева, негативно влияют на фазы сна за счет подавления выработки мелатонина.