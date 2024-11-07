Сомнолог Золотарева: алкоголь, кофеин и другие стимуляторы негативно влияют на качество сна
Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева в беседе с «Газетой.Ru» назвала мифом суждение о том, что алкогольные напитки помогают лучше заснуть. На самом деле, алкоголь, кофеин и другие стимуляторы негативно влияют на качество сна.
Медик пояснила, что алкоголь сокращает фазу быстрого сна, которая важна для памяти и эмоционального восстановления. Он вызывает прерывистость во второй половине ночи и частые пробуждения. У человека, перед сном употребившего алкоголь, будет меньше энергии в течение дня.
«Прекращение употребления часто сопровождается ухудшением симптомов бессонницы», — пояснила сомнолог.
Она также напомнила россиянам, что алкоголь повышает риск психологических проблем и развивает зависимость.