Сомнолог Завалко: для более легкого пробуждения утром важно найти мотивацию

Невролог-сомнолог, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep Ирина Завалко в беседе с «ТСН 24» рассказала россиянам, какие действия помогут легче вставать по утрам в осенне-зимний период.

Человеку, который не высыпается, достаточно трудно поддерживать регулярный ежедневный режим с легкими и ранними подъемами. Ученые давно выяснили, что около 70% взрослых людей нужно от семи до девяти часов сна в сутки.

«Есть малоспящие, которым хватает шесть часов сна. Долгоспящим нужно 10-11 часов сна в сутки. Это нормы индивидуальные», — пояснила Завалко.

Чтобы начать просыпаться легко, сомнолог порекомендовала найти для себя мотивацию, а также ставить будильник на определенное время. В качестве мотивации могут служить тренировка или вкусный завтрак с кофе и круассаном в тишине. Кроме того, утром важно как можно быстрее попасть на солнечный свет, добавила Завалко.