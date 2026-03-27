Сомнолог Царева рассказала, что привычка затемнять помещение может привести к сонливости весной

Врач-сомнолог, руководитель сомнологической службы Елена Царева поделилась причинами весенней сонливости в беседе с «Радио 1» . Специалист подчеркнула, что увеличение светового дня должно помогать просыпаться, однако если этого не происходит, это может указывать на проблемы в организме.

По ее словам, сохраняющаяся сонливость имеет свои причины. Среди основных — дефицит витаминов, особенно витамина D, а также обострение тревожных и депрессивных состояний. Привычка затемнять помещения и лишать себя утреннего света тоже может влиять на сонливость, отметили «Известия».

Эксперт рекомендовала пересмотреть бытовые привычки, например, впускать больше дневного света в помещение. Это может улучшить самочувствие.