Сомнолог Царева рассказала, что использование гаджетов перед сном может задержать наступление сна до полутора часов

Кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева в беседе с RT объяснила, как использование телефона влияет на процесс засыпания и пробуждения.

По словам врача, просмотр телефона перед сном может задержать наступление сна до полутора часов. Это происходит из-за воздействия света экрана на сетчатку глаза, что приводит к снижению уровня мелатонина — гормона, отвечающего за сонливость.

«Чем больше экран, тем больше воздействие. Чем ярче свет этого экрана, особенно если он белого либо голубого спектра, воздействие будет больше, и засыпание будет происходить дольше», — отметила специалист.

Также Царева подчеркнула важность содержания просматриваемого контента. Повышение количества информации ведет к повышению уровня тревожности, что мешает быстрому засыпанию. Она рекомендовала ограничить использование телефона за два-три часа до сна.

Что касается пробуждения, то здесь ситуация обратная. Яркий свет экрана телефона может помочь справиться с сонливостью. Однако сразу после пробуждения брать телефон в руки не стоит из-за риска повышения уровня кортизола и тревожности. Откладывание контакта с информацией снижает ее суточный объем, что в перспективе уменьшает стресс и его влияние на качество сна.