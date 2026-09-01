Сомнолог Царева предупредила о снижении иммунитета после бессонной ночи

Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что даже одна бессонная ночь ослабляет защиту организма от инфекций, а регулярный дефицит сна может привести к проблемам с сердцем и психикой, сообщает RT .

Царева объяснила, что организм воспринимает нехватку сна как стресс. При длительных нарушениях сна могут повышаться артериальное давление и риск аритмии.

Остановки дыхания во сне также увеличивают вероятность инфаркта, инсульта и нарушений сердечного ритма. Кроме того, дефицит сна связан с тревожностью и депрессией.

«Даже одна бессонная ночь снижает сопротивляемость организма инфекциям», — подчеркнула Царева.

В долгосрочной перспективе нарушения сна связывают с риском онкологических и нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Специалист отметила, что разные расстройства сна по-разному влияют на здоровье, но любое из них ухудшает состояние организма.