Сомнолог Царева посоветовала во время тревожности встать с кровати и заняться расслабляющими практиками

Человеку, испытывающему тревогу во время засыпания, лучше встать с кровати и поделать расслабляющие практики. Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась врач-сомнолог Елена Царева.

Она призвала отложить в сторону гаджеты и выключить свет.

«Можно дышать разными способами, можно медитировать, можно делать что-то для расслабления мышц. Например, йога, чтобы не повышался пульс и температура, а лучше, чтобы все снизилось», — сказала медик.

В некоторых случаях помогает не очень холодный душ или аромотерапия. Не нужно пытаться отогнать негативные мысли, с ними важно правильно работать, добавила специалист.