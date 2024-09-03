Сомнолог Царева посоветовала во время тревожности встать с кровати и заняться расслабляющими практиками

Человеку, испытывающему тревогу во время засыпания, лучше встать с кровати и поделать расслабляющие практики. Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась врач-сомнолог Елена Царева.

Она призвала отложить в сторону гаджеты и выключить свет.

«Можно дышать разными способами, можно медитировать, можно делать что-то для расслабления мышц. Например, йога, чтобы не повышался пульс и температура, а лучше, чтобы все снизилось», — сказала медик.

В некоторых случаях помогает не очень холодный душ или аромотерапия. Не нужно пытаться отогнать негативные мысли, с ними важно правильно работать, добавила специалист.

Русь — Орда. Саммит 800 лет спустя

Kremlin Pool

Полный обвал. Причины и последствия падения TON 3 сентября

Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Пожить для себя» — это не наше. Депутат Останина — о семейной политике

Третье сентября: Михаил Шуфутинский и его русско-еврейская шырь

«Это пиар». Юрист — о просьбе Долиной обеспечить ей госзащиту

Belkin Alexey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте