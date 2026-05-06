Сомнолог Царева поделилась рекомендациями по организации спального места

Кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева в интервью RT поделилась рекомендациями по организации спального места, которые могут улучшить качество сна.

Специалист подчеркнула, что спальное место должно быть предназначено исключительно для сна. «То есть человек там должен спать, а не работать, есть, гостей принимать», — отметила она.

Также для качественного сна необходимы тишина и темнота.

«Тихо — то есть чтобы внешние стимулы не раздражали. Темно — не должно быть воздействия света, особенно за два-три часа до засыпания», — пояснила Царева.

Это важно, поскольку свет снижает уровень мелатонина и препятствует глубокому сну. Комфорт, по ее словам, должен преобладать над рекомендациями по жесткости или анатомичности.

Кроме того, для хорошего сна необходим свежий воздух.

«Если кислорода недостаточно, то это повышает риски нарушения качества сна и головной боли с утра», — добавила эксперт.