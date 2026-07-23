Сомнолог Царева объяснила, как дневной свет улучшает сон
Врач-сомнолог Елена Царева сообщила, что яркий свет днем помогает выработке мелатонина вечером и улучшает качество сна ночью, передает Sputnik.
Яркий свет в течение дня помогает лучше спать ночью. Царева объяснила, что освещенность влияет на выработку мелатонина и работу внутренних биологических часов.
Царева рассказала, что свет снижает уровень мелатонина днем и повышает активность нейромедиаторов бодрствования. Вечером, когда освещенность падает, мелатонин начинает вырабатываться, и организм постепенно готовится ко сну.
По словам врача, яркий свет также связан с выработкой серотонина. Чем больше серотонина днем, тем больше мелатонина вечером. В этом процессе участвуют магний и витамины группы В, при этом магний особенно расходуется во время стресса.
Свет влияет на организм через сетчатку и структуры головного мозга. Эти сигналы помогают синхронизировать внутренние биологические часы с внешним режимом дня. Поэтому, отметила Царева, первая половина дня должна быть достаточно яркой.