Сомнолог Царева объяснила, как дневной свет улучшает сон

Яркий свет в течение дня помогает лучше спать ночью. Царева объяснила, что освещенность влияет на выработку мелатонина и работу внутренних биологических часов.

Царева рассказала, что свет снижает уровень мелатонина днем и повышает активность нейромедиаторов бодрствования. Вечером, когда освещенность падает, мелатонин начинает вырабатываться, и организм постепенно готовится ко сну.

По словам врача, яркий свет также связан с выработкой серотонина. Чем больше серотонина днем, тем больше мелатонина вечером. В этом процессе участвуют магний и витамины группы В, при этом магний особенно расходуется во время стресса.

Свет влияет на организм через сетчатку и структуры головного мозга. Эти сигналы помогают синхронизировать внутренние биологические часы с внешним режимом дня. Поэтому, отметила Царева, первая половина дня должна быть достаточно яркой.