Бессонница чаще всего указывает на патологии со стороны здоровья, тогда как обычный недосып обусловлен образом жизни. Об этом радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева.

По словам эксперта, при недосыпе человек сам лишает себя условий для полноценного отдыха, и эта проблема решается изменением привычек и графика. Если же условия созданы, но уснуть не удается, причину следует искать в физическом здоровье либо в психических нарушениях, включая тревогу и депрессию.

Царева отметила, что бессонница может быть частым неспецифическим симптомом различных заболеваний или маскировать другие нарушения — например, ночные остановки дыхания. Сбои сна негативно влияют на память, настроение и самочувствие, сокращая продолжительность жизни.