Сомнолог Царева объяснила, что бессонница отличается от недосыпа патологиям со стороны здоровья
Бессонница чаще всего указывает на патологии со стороны здоровья, тогда как обычный недосып обусловлен образом жизни. Об этом радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева.
По словам эксперта, при недосыпе человек сам лишает себя условий для полноценного отдыха, и эта проблема решается изменением привычек и графика. Если же условия созданы, но уснуть не удается, причину следует искать в физическом здоровье либо в психических нарушениях, включая тревогу и депрессию.
Царева отметила, что бессонница может быть частым неспецифическим симптомом различных заболеваний или маскировать другие нарушения — например, ночные остановки дыхания. Сбои сна негативно влияют на память, настроение и самочувствие, сокращая продолжительность жизни.