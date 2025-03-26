Сомнолог Царева: абсолютная тишина может вызвать у жителей городов депрессию

Отсутствие звуков для большинства жителей больших городов непривычно. Они сталкиваются с трудностями при засыпании в таких условиях, сообщила в эфире радиостанции « Говорит Москва » сомнолог Елена Царева.

По словам специалиста, горожане обычно не так восприимчивы к шуму, но когда они оказываются в полной тишине, у них могут появиться временные проблемы со сном. Медик посоветовала использовать генератор белого шума для сглаживания резких звуков с улицы или от соседей.

«Потому что выходящее за границу приятного, комфортного и переносимого звука может вызывать не только бессонницу, но и тревогу, а впоследствии депрессию», — пояснила врач.

Царева также подчеркнула, что шум ударного типа из-за стены способен создать множество проблем. Превышение 40 децибел уже считается опасным для здоровья.