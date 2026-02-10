Сомнолог Титова предупредила, что неправильная подушка может навредить здоровью

По словам эксперта, подушка — это один из ключевых факторов, который влияет на биомеханику тела во время сна. Она поддерживает шейный отдел позвоночника, равномерно распределяет нагрузку, обеспечивает свободное дыхание и способствует хорошему самочувствию в течение дня, написал «Петербургский дневник».

Если подушка слишком высокая или мягкая, это нарушает естественный баланс. Шея оказывается в неестественном положении, мышцы напряжены, что воспринимается мозгом как сигнал опасности. Это активизирует симпатическую нервную систему и может привести к частым микропробуждениям, ухудшению фазы глубокого сна и нарушению структуры быстрого сна.

Высокие подушки (11–15 см) создают избыточное давление в области шеи и таза, что вызывает дискомфорт и ухудшает качество ночного отдыха. При сне на спине высокая подушка поднимает голову, наклоняя шею вперед, напрягает основание черепа и ухудшает кровоток. В положении на боку шея изгибается неестественно. Все это может привести к скованности в шее, головным болям, храпу и утренним отекам.

Идеальная подушка должна быть не слишком высокой и мягкой, а скорее поддерживающей и умеренно низкой, особенно в области шеи. Для сна на спине нужна небольшая поддержка головы, а для сна на боку — заполнение пространства между шеей и плечом. Оптимальная высота подушки — около семи см.