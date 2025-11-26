Врач-терапевт и сомнолог клиники «Будь здоров» на Сретенке Илья Смирнов в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул важность качественного сна продолжительностью не менее 7,5–8 часов в сутки для нормализации метаболических процессов в организме.

Специалист отметил, что здоровый сон влияет на контроль аппетита, поскольку два ключевых гормона — лептин и грелин — регулируются во время ночного отдыха. Нарушение сна может привести к повышению уровня грелина, вызывая аппетит и желание употреблять калорийную пищу, написали «Известия».

Здоровый сон также способствует стабилизации работы эндокринной системы, снижению уровня кортизола (гормона стресса) и регулированию гормонального фона.

«За восьмичасовой сон человек примерно сжигает до 500 килокалорий — практически мечта для тех, кто желает похудеть, ничего не делая», — отметил врач.

Журнал Sleep Health сообщил, что недавнее исследование ученых из Университетского колледжа Лондона, Калифорнийского университета и Республиканского университета в Уругвае показало: регулярный дневной сон может продлить жизнь и сохранить мозг здоровым на более длительный срок.