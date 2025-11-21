Сомнолог Смирнов предупредил о проблемах с памятью при частом употреблении снотворных

За последний год в России продажи снотворных увеличились более чем в два раза. По словам медика, все больше людей пытаются справиться с бессонницей с помощью таблеток, забывая о возможных рисках. Как пишет издание REGIONS , врач Илья Смирнов отметил, что такие препараты быстро вызывают привыкание и зависимость.

Эксперт сообщил, что обычно снотворные рекомендуется принимать не дольше двух недель. Однако многие злоупотребляют ими месяцами и увеличивают дозу до трех-пяти таблеток за раз, написал сайт vse42.ru.

Пожилые люди особенно уязвимы к таким рискам, потому что они могут легко потерять контроль и только усугубить свое состояние. Длительный прием снотворных может привести не только к зависимости, но и к провалам в памяти, трудностям с концентрацией, головным болям и постоянной сонливости днем. Передозировка может быть смертельно опасной.