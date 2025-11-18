Сомнолог Смирнов посоветовал упражнения для борьбы с храпом

Сомнолог Илья Смирнов поделился эффективными методами борьбы с храпом. Он подчеркнул, что гимнастика помогает улучшить тонус мышц, но перед началом занятий необходимо получить консультацию врача. В интервью Regions.ru специалист рассказал об одном из упражнений — быстрых щелчках языком по твердому небу.

Также он рекомендовал медленно открывать и закрывать рот, максимально растягивая и сжимая челюстные мышцы. Еще один совет от Смирнова — аккуратно выдвигать нижнюю челюсть вперед, написал RT.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-сомнолог и клинический психолог София Черкасова в беседе с «Общественной Службой Новостей» советовала своевременно ложиться спать в зимний период.