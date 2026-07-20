Сомнолог Сара Марин посоветовала ложиться спать не позже 23:00 для полноценного ночного восстановления организма

Сомнолог Сара Марин поделилась рекомендациями по улучшению здоровья через соблюдение режима сна. Она посоветовала ложиться спать в 10 часов вечера, так как в это время начинается активная выработка гормона роста. Слова эксперта привел сайт RuNews со ссылкой на El Confidencial.

Марин объяснила, что гормон роста необходим для развития детей и восстановления взрослых. Если ложиться спать между десятью и одиннадцатью вечера, к полуночи достигается фаза глубокого сна, когда выработка этого гормона максимальна.

Благодаря такому распорядку дня улучшаются когнитивные способности и память, укрепляется иммунитет и налаживается обмен веществ. Сомнолог подчеркивает, что регулярный режим сна помогает поддерживать общее состояние здоровья.